وزير الصحة يستلم معدات لمكافحة كورونا و يوجه بتوزيعها فوراً

إستلم وزيرالصحة الإتحادي د. أكرم علي التوم ، بمطار الخرطوم الدولي مساء أمس “الإثنين”، المعدات المخصصة لمكافحة فايروس “كورونا الجديد” ، التي تبرع بها للسودان مالك شركة “علي بابا” الملياردير الصيني “جاك ما”.

وبحسب صحيفة السوداني ، فإن الشاحنة بها “100” الف قناع وجه “كمامة” و “20” ألف جهاز كشف حراري ، و “1000” بدلة طبية واقية .

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في وقت وجه فيه الوزير بتوزيع كل الشحنة فوراً ابتداءا من صباح اليوم “الثلاثاء”، على أن يتم ذلك عبر مدراء عموم الصحة بكل الولايات ، لكي تتم حماية الكوادر الصحية بالمرافق والمعامل الصحية ، وكوادر المعابر الذين يتعاملون يومياً مع الحالات المشتبهة والمسافرين.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )