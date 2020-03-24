وزير الصحة يستلم معدات لمكافحة كورونا و يوجه بتوزيعها فوراً

التاريخ: 24-مارس-2020
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إستلم وزيرالصحة الإتحادي د. أكرم علي التوم ، بمطار الخرطوم الدولي مساء أمس “الإثنين”، المعدات المخصصة لمكافحة فايروس “كورونا الجديد” ، التي تبرع بها للسودان مالك شركة “علي بابا” الملياردير الصيني “جاك ما”.
وبحسب صحيفة السوداني ، فإن الشاحنة بها “100” الف قناع وجه “كمامة” و “20” ألف جهاز كشف حراري ، و “1000” بدلة طبية واقية .
في وقت وجه فيه الوزير بتوزيع كل الشحنة فوراً ابتداءا من صباح اليوم “الثلاثاء”، على أن يتم ذلك عبر مدراء عموم الصحة بكل الولايات ، لكي تتم حماية الكوادر الصحية بالمرافق والمعامل الصحية ، وكوادر المعابر الذين يتعاملون يومياً مع الحالات المشتبهة والمسافرين.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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