إصابة (3) سودانيين في بريطانيا بـ”كورونا”

التاريخ: 24-مارس-2020 فى : أخبار 9 مشاهدة علمت مصادر أن (3) سودانيين متواجدين ببريطانيا أصيبوا بـ “فيروس كورونا”. وبحسب صحيفة السوداني ، فإن المصابين هم “جراح” سوداني يستشفي في العناية المكثفة بجانب شقيقين وهما أبناء إعلامي معروف. Advertisements ووفقاً للمعلومات فإن والد ووالدة الشقيقين المصابين كانا خارج بريطانيا وجرى إغلاق المطار هناك. الخرطوم (أخبار الخليج 365 )

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