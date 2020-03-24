اختطاف طفلة بمروي

التاريخ: 24-مارس-2020 فى : حوادث 52 مشاهدة فجع اهالي الشمالية باختطاف الطفلة اريج سمير من امام منزل اسرتها بالولاية الشمالية محلية مروي وحدة القرير قوز قرافي مساء الجمعة من قبل مجهول. Advertisements وبحسب صحيفة السوداني الدولية خرجت الشرطة والاعيان بالمنطقة يبحثون عن الطفلة والجاني دون جدوى. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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