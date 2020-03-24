اختطاف طفلة بمروي

التاريخ: 24-مارس-2020
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فجع اهالي الشمالية باختطاف الطفلة اريج سمير من امام منزل اسرتها بالولاية الشمالية محلية مروي وحدة القرير قوز قرافي مساء الجمعة من قبل مجهول.
وبحسب صحيفة السوداني الدولية خرجت الشرطة والاعيان بالمنطقة يبحثون عن الطفلة والجاني دون جدوى.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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