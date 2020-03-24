الجبهة الثورية تتبرأ من قوى إعلان الحرية والتغيير

التاريخ: 24-مارس-2020 فى : أخبار 9 مشاهدة ﻗـﺎلت ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ انها ليست جزءاً من مؤسسات قوى اعلان الحرية ونفت مشاركة احد قياداتها في اجتماع نداء السودان. Advertisements ﻭﻗـﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺑﺎﺳم الجبهة الثورية، ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺳﻌﻴﺪ في بيان صحافي، ﺑﺤﺴﺐ صحيفة السوداني الدولية طالعنا بيانا منسوب الى قيادة نداء السودان مفاده انهم عقدوا الثلاثاء اجتماعا لمناقشة مبادرة لتفعيل عمل نداء السودان وتفعيل العمل المؤسسي داخل قوى الحرية والتغيير، وان الاجتماع كان بحضور ممثلي كل الكتل المكونة لنداء بما في ذلك ممثل للجبهة الثورية السودانية، موضحاً ان الجبهة ليست جزءاً من مؤسسات قوى الحرية والتغيير. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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