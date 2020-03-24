الصيحة: * إضافة (33) ألف كيلو متر لحدود السودان * إعلان حظر التجوال وتعليق السفريات الولائية * كشفته (الصيحة).. المريخ يلغي عقد الاستثمار الجريدة: * الحكومة تفرض حظر تجوال من الثامنة مساء اليوم * وثائق تكشف تخصيص صندوق دعم الطلاب 25 مليار لشراء (عبايات) * الصحة تقر بهروب بعض القادمين من الخارج من الحجر الصحي الخاص بكورونا السوداني: * إصابة (3) سودانيين في بريطانيا بـ (كورونا) * تفاصيل قرارات حظر التجوال ومنع البصات من السفر * توقيف (خفير) مدرسة يتزعم شبكة تهرب الذهب.. مسجد عبد الحي: لا وجود لمجموعات تمارس أعمالاً مريبة بـ (المجمع) المجهر: * حظر التجوال بجميع أنحاء البلاد من (8) مساءً إلى (6)صباحاً * إطلاق سراح (4217) نزيلاً من سجن (الهدى) بأم درمان Advertisements السوداني الدولية: * حظر التجول اعتباراً من اليوم * إيقاف البصات السفرية مساء الخميس الدار: * البرهان يعلن حظر التجوال في السودان * ضبط شبكة لبيع الغاز المنزلي بالسوق الاسود * معمل استاك: حالتا كورونا وباقي النتائج سلبية * إلغاء ربط توثيق الشهادات الجامعة بخلو الطرف من الخدمة الوطنية * متهمون يستدرجون سائق بوكس ويعتدون عليه داخل غابة اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان الرياضيات للأساس واللغة الانجليزية للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق 24 مارس 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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