عاجل.. حقيقة وجود إصابات جديدة بـ"كورونا" في السودان

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الثلاثاء 24 مارس 2020
أعلن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في شرق المتوسط ، أرقام جديدة بشأن مصابي فيروس كورونا، وعن السودان فأصيب 2 فقط وتوفى أخر منذ انتشار الوباء المرعب، وفق للتحديث اليومى للحالات المصابة بفيروس كورونا.
وأوضح أن منذ اندلاع جائحة كورونا COVID19 انتشر عدد كبير من المعلومات المضللة، وطالب متابعة منصات منظمة الصحة العالمية أو السلطات الصحية الرسمية للحصول على معلومات موثوقة.
ونشر حساب المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ، عبر موقع تويتر، إنفوجراف للتحديث اليومى للحالات بعد إصابتهم بفيروس كورونا ، قائلاً :"رافق جائحة #COVID19 انتشار ضخم لمعلومات مضللة تجعل من الصعب على الناس العثور على مصادر جديرة بالثقة عند الحاجة إليها راجع دائمًا منصات منظمة الصحة العالمية والسلطة الصحية الوطنية الرسمية عند البحث عن معلومات موثوقة".
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