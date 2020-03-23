عاجل.. الأمن والدفاع السوداني يعتمد تدابير احترازية للتصدى لوباء كورونا

الإثنين 23 مارس 2020

كتب محمد أمين

أجاز مجلس الامن والدفاع خطة السوداني، اليوم (الاثنين) وزارة الصحة الإتحادية بإتخاذ تدابير إحترازية وفق المستوى الثاني من الخطة للتصدى لجائحة كورونا.



وترأس الأجتماع رئيس مجلس السيادة، الفريق اول الركن، عبد الفتاح البرهان، بحضور نائبه الفريق اول محمد حمدان دقلو، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، ووزراء الوزرات السيادية.

وقال وزير الداخلية، مقرر المجلس، فريق أول شرطة، الطريفي إدريس دفع الله، بموجب تخويل اللجنة العليا للطوارئ الصحية بإتخاذ عدة اجراءات وفقا لفرض حالة الطوارئ الصحية بالبلاد، فرضت حظر التجول جزئيا إعتباراً من غداً (الثلاثاء) من الساعة الثامنة مساءاً وحتى السادسة صباحاً.

واضاف الطريفي في بيان كما تقرر وقف السفريات الداخلية بين الولايات بعد مهلة ٧٢ ساعة، واغلاق جزئي لبعض الأسواق والمصانع وأماكن الازدحام.

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واشار إلى ان هنالك تقديرات للجنة باتخاذ إجراءات الحماية المجتمعية للشرائح الضعيفة بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات ذات الصلة وفق خطة محددة.

وأعلن وزير الداخلية إستنفار الجهود الرسمية والشعبية والاستفادة من دعم الدول والمنظمات العالمية والإقليمية ورفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وتوفير الأجهزة والمعدات وإستمرارية التيار الكهربائي بالمستشفيات.

كما شدد مجلس الامن والدفاع على التنسيق مع لجان الأمن بجميع الولايات لمراجعة التدابير الوقائية بما يتماشى مع تحقيق الأهداف المطلوبة.

ووجه بتكوين غرفة أمنية مشتركة للاسهام مع جهود اللجنة العليا للطوارئ الصحية لتنفيذ مخرجات إجتماع مجلس الأمن والدفاع وفق القانون.

ودعا المجلس إلى إتخاذ اجراءات إدارية بمجلس الوزراء تضمن إنسياب العمل بالمرافق الحيوية وتخفيض عدد العاملين المداومين لتلافي الازدحام بمواقع العمل وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا للطوارئ الصحية.

وناقش اجتماع مجلس الامن مراجعة التشريعات والقوانين في مجال مكافحة الإرهاب والإتجار بالبشر والجرائم المنظمة بما يتوافق مع الالتزامات الدولية للسودان والاتفاقيات المبرمة عالمياً.