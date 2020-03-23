نضال : (الله يضرهم يا فاطنة كان ضرونا)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تضامنت الشاعرة نضال حسن الحاج مع حملة الشباب التوعوية بفيروس كورونا. وكتبت نضال قصيدة تحث فيها المواطنين بالابتعاد عن التجمعات، وإتباع الارشادات الصحية، وهي بعنوان “الله يضرهم يا فاطنة كان ضرونا”. نضال دشنت بحسب صحيفة آخر لحظة الأيام الماضية قناتها الخاصة على موقع يوتيوب عبر بث كواليس من تصوير حلقات برنامجها التلفزيوني “قهوتنا” ومجموعة من قصادئها الشهيرة، وقالت نضال إن القناة ستقدم كل جديد من نشاطاتها.

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