انقطع الاتصال بها.. اختفاء طائرة سعودية على متنها شخصيات هامة وسط تكتيم رسمي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال مغرد شهير بتسريباته السياسية على موقع التواصل تويتر، أن طائرة سعودية اختفت قبل ثلاثة أيام تحديدا وانقطع الاتصال بها وسط تعتيم رسمي، مشيرا إلى أنها كانت تقل على متنها شخصيات هامة.

المغرد الشهير “مجتهد” والذي يحظى بمتابعة أكثر من 2 مليون شخص على تويتر، قال ما نصه:”قبل 3 أيام طائرة سعودية على متنها شخصيات سعودية هامة ومواطنون يمنيون أقلعت من جدة متجهة إلى عدن وانقطع الاتصال بها واختفى التتبع.”

وتابع في تغريدته التي رصدتها (وطن) متسائلا:”هل اتجهت لصنعاء؟ السلطات السعودية تتكتم على الخبر خوفا من أن يكون اعترافا باختراق أنصار الله، وأنصار الله يتكتمون لاستخدامها كورقة ضغط في مفاوضاتهم”

واثارت تغريدة المغرد الشهير جدلا واسعا بين متابعيه وشكك بعضهم في معلوماته مستندين لتوقف حركة الطيران في المملكة ضمن الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد

فيما أيد آخرون “مجتهد” متمنين أن يكون هؤلاء المسؤولين مقربين من ابن سلمان الذي وصفوه بالطاغية.