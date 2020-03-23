(فلاشات) أنغام تكشف أسرار النجوم في رمضان

الخليج 365 :

كشف الإعلامي عبد الباقي خالد عبيد عن فراغه من تصوير “10” حلقات من برنامجه الجديد “فلاشات” الذي سيبث على شاشة قناة أنغام في رمضان. وقال عبد الباقي إن فكرة البرنامج تقوم على استضافة النجوم للكشف عن قصص صور تاريخية لهم، مضيفاً بحسب صحيفة آخر لحظة أن ضيف الحلقة الأولى من البرنامج هو البروفيسور علي شمو، الذي سيكشف حكاية صورة تجمعه مع الفنانة الراحلة ام كلثوم، وأسرار حواره معها على شاشة تلفزيون السودان، كما يستضيف البرنامج التشكيلي العالمي سامي المك، للحديث عن صورة تجمعه مع ملكة بريطانيا اليزابيث، ومن الضيوف ايضاً السباح العالمي السلطان كيجاب، والدكتور راشد دياب، والممثل علي مهدي.