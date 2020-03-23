الصناعة والتجارة تلتزم بنشر أسعار تأشيرية للسلع الاستهلاكية

الخليج 365 :

التزمت وزارة الصناعة والتجارة بحسب سونا بنشر أسعار تأشيرية للسلع الأساسية بصورة دورية وتنفيذ حملات تفتيش في المصانع والأسواق عبر الجهات النظامية المختصة. وأكدت على تطبيق القوانين التي تحد من الممارسات التجارية السالبة مثل الغش والاحتكار والتخزين والمضاربات وفرض العقوبات لكل من يحاول خلق الندره . وفيما نص البيان الصحفي الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة . استناداً للوضع الصحي بالبلاد وحالة الطوارئ المعلنة تعمل وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة على متابعة إنتاج وبيع السلع والخدمات ومراقبة وفرة هذه السلع في الأسواق بالأسعار المناسبة وتطبيق القوانين كافة التي تحد من الممارسات التجارية السالبة مثل الاحتكار والتخزين والغش والمضاربات. حيث يسعى البعض للتوقف عن البيع وتخزين هذه السلع بغرض خلق ندرة تؤدى لارتفاع أسعار السلع. تؤكد الوزارة على أن تلك الممارسات تعتبر غير قانونية وتعرض صاحبها لأشد أنواع العقوبات وفق القوانين المتبعة وقانون الطوارئ عليه ستعمل الوزارة على نشر أسعار تأشيرية للسلع الأساسية بصورة دورية وستقوم بتنفيذ حملات تفتيش في المصانع والأسواق عبر الجهات النظامية المختصة وتأمل الوزارة من الجميع مراعاة الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد وعدم العمل على استغلال هذه الظروف ونتطلع إلى أن يوفق الله جهودنا أجمعين لعبور هذه الأزمة وحفظ البلاد والعباد.