(240) مليون جنيه من رجال الأعمال إستجابة لنداء الوطن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد رئيس مجلس التسيير باتحاد عام أصحاب العمل السوداني المهندس هاشم صلاح مطر بحسب سونا أن الاتحاد سيواصل تنظيم المزيد من الحملات والنفرات واستنهاض وحشد عضويته في الاتحادات القطاعية والولائية والغرف المتخصصة من أجل تقديم الدعم المادي والعيني الذي يُمكن الدولة من تجاوز أزمة جائحة كورونا . جاء ذلك عقب تنظيم النفرة الأولى لرجال الأعمال والشركات والمؤسسات أمس بحضور ومشاركة اللجنة العليا للطوارئ الصحية التي شهدت تبرعات بلغت (240) مليون جنيه سوداني لدعم جهود القطاع الصحي للتصدي ودرء جائحة كورونا. وأبان مطر أن تنظيم الاتحاد لهذه النفرات واللقاءات النوعية الحاشدة والاستجابة المقدرة من رجال الأعمال تأتي استجابة لنداء الوطن والمواطن وقال”شهدنا في نفرة يوم أمس يوما من أيام السودان الخالدة” منوها إلى أنها جسدت لشراكة القطاع الخاص مع الأجهزة التنفيذية لتقديم الدعم من أصحاب الأعمال لمكافحة ودرء أخطار جائحة كورونا التي أرعبت أقوى الدول اقتصاديا، مشيرا إلى إسهاماتهم المقدرة على مر التاريخ في تشييد المرافق الصحية والتعليمية والخدمية وفي حالات الكوارث الطبيعية بمدنهم وقراهم ومناطقهم بمختلف أنحاء السودان وقال “هم اليوم أشد إصرارا لرسم لوحة وطنية صادقة كما رسمها الشعب السوداني في ثورته التي شهد بها العالم”. وأشار مطر إلى أن الاتحاد سيتبنى رعاية منصة واحدة تجمع كل المبادرات الخاصة بالقطاع الخاص والتي تبلغ عشرين مبادرة لدعم الجهود الصحية لدرء جائحة كورونا، وكشف عن مساهمة الاتحاد بتقديم دعم عيني كبير أسهم فى تجهيز جزء من مستشفى يونيفرسال ودعم جهود تأثيث وتجهيز مستشفى جبرة بكامل الملحقات ليكون تحت تصرف اللجنة العليا للطوارئ.