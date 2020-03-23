“مجتهد” يكشف تفاصيل خطة وضعها سعود القحطاني لتنصيب ابن سلمان ملكاً وعزل والده

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد”، تفاصيل خطة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، للاستيلاء على العرش مستغلاً أزمة فيروس كورونا.

وفي التفاصيل يقول المغرد مجتهد في تغريدة رصدتها “وطن”، إن ابن سلمان تلقى نصيحة من شخصية مقربة منه رمز إليها باسم “س. ق”، وهو على ما يبدو سعود القحطاني مستشاره الذي برأته المحكمة مؤخراً من دم الصحفي جمال خاشقجي، بأن يستغل أزمة كورونا وحظر التجول للوصول لعرش المملكة.

وأضاف مجتهد: “تلقى ابن سلمان اقتراحا من “س ق” أن يستغل أزمة الكورونا وحظر التجول ونزول الحرس للشارع وينسب إعلانا للملك بأنه (أي الملك) في عزلة بسبب نصيحة الأطباء وأنه خول ابن سلمان إدارة البلد خلال الازمة”.

وتابع مجتهد: “بعد ذلك ببضعة أسابيع ومن تعود الناس على ذلك ينسب إعلانا آخر للملك أنه تنحى عن السلطة ونصبه ملكاً”.

وأعلنت السعودية، اليوم الاثنين، فرض حظر تجول في كافة أنحاء البلاد وذلك خلال مرسوم صادر عن الملك سلمان بن عبدالعزيز.