عاجل | السودان يعلن حظر التجوال اعتبارا من غدا الثلاثاء

الإثنين 23 مارس 2020

كتب محمد أمين

اعلن السودان فرض حظر التجوال من يوم غد الثلاثاء من الساعة 8 مساء وحتى 6 صباحا، ووضع كل القوات النظامية تحت أمرة اللجنة العليا للطوارئ لمواجهة جائحة كورونا.



ودعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق اول الركن، عبد الفتاح البرهان، الشعب السوداني، رجالا ونساء التحلي باعلى درجات المسؤولية وبث ثقافة الوعي بين الجميع للخروج من هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها العالم اجمع.

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وشجع في خطاب للامة السودانية مساء اليوم (الاثنين) المواطنيين إلى الابتعاد عن التعامل العفوي بمختلف انواعه، والالتزام الصارم بكافة الارشادات الصحية والوقائية والامنية المصاحبة التي تحد من انتشار العدوى، لان ظروفنا الاقتصادية والصحية لاتتحمل اي تبعات لانتشار المرض القاتل.

وقال نراقب الازمة العالمية الراهنة المتمثلة في تفشي وباء كورونا يوجب علينا جميعا اتخاذ الاحتياطات الوقائية.

واشاد البرهان بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة والمبادارت الشعبية، معلنا عن انشاء صندوق قومي لدعم مجابهة جائحة كورونا، ووضع كل القوات المسلحة تحت امرة اللجنة العليا للطوارئ لمواجهة فايروس كورونا.