إنتعاش سوق الاتصالات و كساد التحويل بسبب كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف عدد من تجار تحويل الرصيد بالسوق العربي الخرطوم لـ(السوداني) أمس ، عن تأثرهم من ضعف حركة بيع تحويل الرصيد بنسبة (85%) بسبب فيروس كورونا، لاعتمادهم الأكبر على الشارع والذي تضاءل عدد المارة به خلال الفترة الماضية.

وقال تاجر تحويل رصيد بالسوق العربي أحمد آدم لـ(السوداني) أمس ، إن فيروس كورونا أثر سلباً على على حركة بيع الرصيد لاعتمادهم الكبير على الشارع والزبائن المعتادين لتحويل الرصيد مما أدى لتراجع نسبة الأرباح والمبيعات، وأشار خلال الفترة الحالية معاملة الرصيد للمواطن الواحد لا تتجاوز (20) جنيهاً عكس الفترة الماضية لافتاً إلى أن عدداً من المواطنين فضلوا البقاء بمنازلهم خوفاً من الازدحام وكورونا .

وقال مصدر بإحدى شركات الاتصال لـ(السوداني) أمس ، إن فيروس كورونا لم يؤثر على شركات الاتصالات في مبيعات تحويل الرصيد والأرباح بل انعكس إيجاباً في زيادة نسبة المبيعات مشيراً إلى تأثر صغار تجار تحويل الرصيد والذين يشترون من الشركات بتراجع حجم البيع والقوى الشرائية وذلك يعتمد على حسب مكان التوزيع.

وأشار تاجر رصيد فضل عدم ذكر اسمه إلى حدوث شلل في حركة بيع الرصيد بالأسواق نتيجة لتراجع القوى الشرائية بسبب فيروس كورونا ، موضحاً تراجع التحاويل من (100 ـ 50) إلى (10-20) جنيها فقط.