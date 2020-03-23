ألمانيا: الاتحاد الأوروبي مستعد لمساعدة تركيا بشأن اللاجئين لكن بهذا الشرط

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي مستعد لمساعدة تركيا في قضية اللاجئين، لكنه لن يتسامح مع استخدام الأمر كوسيلة للضغط السياسي.

موسكو- سبوتنيك وقال ماس، عقب جلسة لمجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في صيغة مؤتمر صحفي، “لقد قمنا بمفاوضات مكثفة حول الوضع في إدلب السورية واتفاق اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا”.

أما بالنسبة لإدلب، فنوقشت مساعدات إنسانية إضافية. وأشار ماس إلى أن: “هناك الآن وقف لإطلاق النار، ويجب أن نستخدمه لإيصال المساعدات الإنسانية إلى حوالي مليون شخص في إدلب”.

كما تحدث عن موضوع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، ولا سيما بشأن قضية اللاجئين.

وأضاف “ما زلنا مستعدين للتمسك بالتزاماتنا بموجب الاتفاق [مع تركيا] ولكننا نفترض أن تركيا ينبغي أن تفعل الشيء نفسه. وهذا لم يحدث في الماضي، وفي المستقبل لن نقبل ولا يمكننا أن نقبل أن يتم استخدام الأشخاص اليائسين، واللاجئين كوسيلة للضغط السياسي”.

وفى الوقت نفسه شدد أن الاتحاد الأوروبي لا يرفض مساعدة تركيا .