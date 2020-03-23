رئيس وزراء إيطاليا “انتهت حلول الأرض والأمر متروك للسماء” للسيطرة على كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

راج على مواقع التواصل الاجتماعي باللغة العربية، منشور ينسب لرئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، قوله “انتهت حلول الأرض والأمر متروك للسماء”، إثر فقدان السيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد في بلاده.

لكن هل قال رئيس الوزراء الإيطالي ذلك فعلا؟

قال فريق تقصّي صحّة الأخبار في وكالة “فرانس برس” وهي خدمة جديدة لكشف الشائعات، إن هذا الخبر الذي بدأ تداوله بعيد منتصف آذار/مارس، لم يُعثر له على أثر في أي موقع إيطالي رسمي أو وسيلة إعلامية ذات مصداقية أو وكالة أنباء.

وتواصل الفريق مع مكتب روما في وكالة “فرانس برس”، وأفاد الصحافيون العاملون فيه المتابعون للمؤتمرات الصحافية للمسؤولين الإيطاليين أنهم لم يسمعوا أي تصريح من هذا القبيل عن لسان رئيس الوزراء.

من جهة أخرى، لا يُتصوّر أن يخرج مسؤول في بلد بتصريح من هذا النوع ولا يبقى له أثر سوى على صفحات غير ذات مصداقية على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب “فرانس برس”.

وجاء في بعض هذه المنشورات المتداولة بكثرة على موقع فيسبوك: “إيطاليا تفقد السيطرة كليّاً على فيروس كورونا المستجدّ (..) رئيس وزراء إيطاليا قبل قليل في مؤتمر صحافي يقول: انتهت حلول الأرض والأمر متروك للسماء”.