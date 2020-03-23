البنك المركزي يُخفِّض مواقيت العمل والدوام لـ(5) ساعات

الخليج 365 : أصدر بنك السودان المركزي، توجيهات بتقصير ساعات العمل للعاملين بالجهاز المصرفي لمكافحة عدوى فيروس”كورونا”، حيث يبدأ العمل في الثامنة صباحاً وينتهي في الثانية ظهراً.

وحدد القرار أن يبدأ التعامل مع الجمهور في الثامنة والنصف صباحاً وينتهي في الواحدة والنصف ظهراً، ابتداءً من يوم الثلاثاء

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