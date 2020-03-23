إبتهال داعية سوداني بالدعاء لشفاء “ميركل” من كورونا يلاقي جدلاً بمواقع التواصل.!

الخليج 365 :

أثار ابتهال الداعية السوداني ” محمد هاشم الحكيم” بالدعاء بالشفاء للمستشارة الألمانية ” انجيلا ميركل” من وباء كورونا جدلاً في أوساط متابعيه.

وكان “الحكيم” قد دون على صفحته ب فيسبوك قائلاً: انا محمد هاشم الحكيم، داعية اسلامي ادعو الله من كل قلبي ان يقي السيدة انجيلا ميركل مستشارة المانيا من شر فيروس كرونا، وان يهديها لتوحيده.

مضيفاً: هذا تقديرا مني لمواقفها الخالدة تجاه اخوتنا من اللاجئين، والانسانية التي تجمعنا، وهل جزاء الاحسان الا الاحسان.

Advertisements

وعلق عدد من منتقديه قائلين: ياخي ادعو الله للسودانيين الغلابة ديل، اذا كان دعاؤك مستجاب.

وعلق ” أمير عثمان” اخى “الحكيم” تعرف كيف انقرض الديناصور؟، أن سبب انقراض الديناصور كان يدخل رأسه بين جبلين، فيمر الرأس فيظن بمروره أن باقى الجسم الضخم أيضا سيمر فينزنق فيموت”

فيما سخر آخر معلقاً: تلجتك دي يا مولانا لو وصلت .. كلنا بنشرب معاك .. الله يشفيها شفاءً عاجل.

وكانت المستشارة الألمانية ” انجيلا ميركل” قد خضعت للحجر الصحي يوم الأحد بعد لقائها طبيبا مصابا بـ”كورونا”.