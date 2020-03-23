موجود في الصيدليات… الهند توصي باستخدام هذا العقار لعلاج فيروس كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدرت السلطات الهندية توصيتها باستخدام مادة “هايدروكسي – كلورين” للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لما نشرته تقارير صحفية هندية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استخدام دواء “كلوروكين” المعالج للملاريا، وهو من عائلة “هايدروكسي – كلورين”، لمعالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد.

ومن جانبها أوضحت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية، أن عقار كلوروكين تمت المصادقة عليه فعلا لمعالجة الملاريا والتهاب المفاصل، في انتظار القيام بتجارب سريرية موسعة وعملية، لجمع معلومات حول مدى فعاليته ضد كورونا.

وكان أكثر من مليار شخص في الهند قد التزموا بيوتهم مع الإعلان عن حظر للتجوال على مستوى البلاد لمدة يوم واحد بهدف السيطرة على انتشار الفيروس.

وقالت الحكومة الهندية إن الخدمات الضرورية فقط هي التي ستعمل في العاصمة نيودلهي و26 منطقة أخرى.

يأتي ذلك وسط مخاوف من ارتفاع حالات الإصابة بشكل كبير في مختلف أنحاء البلاد، وهي ثاني أكبر دولة من حيث الكثافة السكانية، حيث يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة.

وارتفع عدد الإصابات في الأيام القليلة الماضية بشكل كبير، حيث وصل إلى 341، وشهد يوم السبت أكبر زيادة في يوم واحد، حيث وصل العدد إلى 79، بحسب وزارة الصحة.

وتوفي 5 أشخاص في الهند حتى يوم أمس الأحد، بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

سبوتنيك