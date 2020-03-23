وزير الطاقة والتعدين يجري تعديلات بعدد من الشركات التابعة للوزارة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أصدر عادل علي إبراهيم وزير الطاقة والتعدين، قراراً بإنهاء تكليف مكي عمر صالح؛ مدير عام شركة “سودامين” المحدودة، وتكليف يوسف محمد أحمد بمهام مدير عام الشركة، كما أصدر قراراً بنقل نائب الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول من منصبه برئاسة الشركة السودانية للموارد المعدنية، إلى رئاسة قطاع المعادن بوزارة الطاقة والتعدين- مستشاراً للقطاع.

وكتب أردول على صفحته الشخصية بـ(فيسبوك) أمس (الأحد): “لقد تم إنهاء تكليفي كنائب مدير عام الشركة السودانية للموارد المعدنية.. أشكر كل من عمل معي طيلة المدة الماضية من المجتمعات المحلية والشركات وموظفي الشركة وحكومات الولايات.. سنلتقي في براحات الوطن الواسعة”.

وقال أردول في منشور آخر: “إنهاء التكليف يعني إنهاء التكليف.. ومستشار دي (قراش) أعتذر عنه”. المادة السابقة لمكافحة فيروس كورونا… سنغافورة تتبرع لـ”الصحة العالمية” بـ 500 ألف دولار المقالة القادمة موجود في الصيدليات… الهند توصي باستخدام هذا العقار لعلاج فيروس كورونا

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