لمكافحة فيروس كورونا… سنغافورة تتبرع لـ”الصحة العالمية” بـ 500 ألف دولار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن رئيس وزراء سنغافورة، لي هسين لونغ، أن بلاده تتعهد بدعم منظمة الصحة العالمية، ماليا، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض “كوفيد – 19”.

وكتب لونغ، على “تويتر”، اليوم الاثنين: “سنغافورة تتعهد بتقديم دعم مالي قيمته 500 ألف دولار لدعم جهود منظمة الصحة العالمية في مكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)”.

وأضاف: “سنغافورة تدعم الاستعداد الاستراتيجي وخطة الاستجابة الخاصة بمنظمة الصحة العالمية، في مواجهة فيروس كورونا المستجد”، مشيرا إلى أن تلك الخطة تساعد الدول الأخرى المهددة بخطر كورونا في محاربته”.

وقال رئيس وزراء سنغافورة إن رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، وفريق عمله، لا يكلون في مواصلة العمل لمكافحة المرض، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).