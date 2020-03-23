“أنصار الله” تدعو الأمم المتحدة للتدخل لوقف الحرب لتتسنى مواجهة “كورونا”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: دعا القيادي في جماعة “أنصار الله”، محمد علي الحوثي، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، إلى التدخل لوقف العمليات العسكرية للتحالف العربي في اليمن، لتتسنى مواجهة وباء “كورونا”.

وقال محمد الحوثي، وهو رئيس اللجنة الثورية العليا في “أنصار الله”، عبر حسابه في “تويتر” اليوم الاثنين، “‌وباء ‎كورونا يجتاح العالم مهددا البشرية، ندعو مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لإيقاف القوى المعتدية عن عدوانها على الشعب اليمني وفك الحصار عنه”.

​وأضاف “الوباء ينتشر بكافة أنحاء العالم ويجب أن تنعم شعوب العالم بالسلام وتتمكن من مكافحة الوباء الخطير”. المادة السابقة الرئيس التونسي يأمر الجيش بالانتشار في الشوارع لمكافحة كورونا المقالة القادمة لمكافحة فيروس كورونا… سنغافورة تتبرع لـ”الصحة العالمية” بـ 500 ألف دولار

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