الرئيس التونسي يأمر الجيش بالانتشار في الشوارع لمكافحة كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أمر الرئيس التونسي، قيس سعيد، الجيش، اليوم الاثنين، بالانتشار في الشوارع.

وذكرت وكالة “رويترز” أن أوامر الرئيس التونسي جاءت لإجبار الناس على احترام الإغلاق المفروض لوقف انتشار فيروس كورونا.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع التونسية، في بيان لها، أنه “تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلّحة القاضي بفرض الحجر الصحّي الشّامل على كامل تراب الجمهوريّة بسبب إنتشار وباء الكورونا، تمّ بداية من ظهر اليوم تعزيز الدوريّات العسكريّة المشتركة مع قوّات الأمن الدّاخلي لمزيد إحكام تطبيق مقتضيات الحجر الصحّي بالليل والنهار وفرضه على كلّ المواطنين محافظة على صحتهم وسلامتهم”.

وأكدت تونس إصابة 89 حالة بالفيروس. وتم فرض حظر تجول الأسبوع الماضي، وحظر عام، يوم الأحد الماضي، ليبقي الناس في منازلهم باستثناء شراء الضروريات.

وكانت منظمة الصحة العالمة أعلنت، في 11 مارس/ آذار 2020، أن تفشي وباء كورونا المستجد وباء عالميا.

وتجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل 15 ألف شخص، ويبلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بالفيروس في 167 دولة وإقليم في العالم أكثر من 350 ألف حالة.