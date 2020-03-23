عاجل : اعلان حظر التجوال فى جميع مدن السودان

التاريخ: 23-مارس-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة قررت اللجنة العليا للطوارئ الصحية التابعة لمجلس الأمن والدفاع وبحسب سونا حظر التجوال في جميع مدن البلاد من الساعة الثامنة مساءآ وحتي السادسة من صباح اليوم التالي، وذلك اعتبارا من غد الثلاثاء 24 مارس 2020م الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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