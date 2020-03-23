ولاية الخرطوم تدرس عرضاً أمريكياً لإنتاج غاز الطبخ من “النفايات”

التاريخ: 23-مارس-2020
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شرعت ولاية الخرطوم في دراسة عروض قدمتها شركات أمريكية، من بينها إنشاء مصانع لإعادة تدوير النفايات والاستفادة منها لإنتاج غاز الطبخ والوقود والطاقة النظيفة.
ووجه والي الخرطوم المكلف الفريق الركن أحمد عابدون حماد بحسب سونا بتكوين لجان فنية مصغرة لدراسة وتقييم العروض المقدمة من الشركات الأمريكية الراغبة في الدخول مع الولاية لإقامة بعض المشاريع الخدمية على أن تقدم اللجان تقريرها النهائي خلال أسبوع واحد، تمهيداً للتوقيع على بروتكولات تنفيذية.
وأوضح الوالي لدى ترؤسه اليوم الاجتماع المشترك لممثلي الشركات الأمريكية والأمين العام لمجلس البيئة الدكتور بشرى حامد أحمد ومدير هيئة النظافة ومدير قطاع الكهرباء بالولاية أوضح أن أولوية الولاية الآنية تتمثل في إزالة التشوهات البيئية وجمع ومعالجة النفايات، وأمن الاجتماع على أهمية الاستفادة من العروض المقدمة خاصة العرض المطروحة لإنشاء مصانع ذات مواصفات عالمية لإعادة تدوير النفايات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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