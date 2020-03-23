المجلس القومي للمهن الطبية يوقف نشاطه استجابة للطوارئ

التاريخ: 23-مارس-2020
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أعلن المجلس القومي للمهن الطبية والصحية وقف نشاطه اعتباراً من اليوم استجابة للتوجيهات بإعلان حالة الطوارئ الصحية في البلاد.
وأكد المجلس في تعميم صحفي اليوم بحسب سونا أنه سيتم تحويل دورة أخلاقيات المهنة لواجب تحريري من خمس صفحات على أن تحتوي (مهارات التواصل، وإدارة الذات مع كتابة أخلاقيات المهنه في نقاط) وإيقاف جدول الامتحانات ابتداء من أمس الأحد
وقال المجلس إنه يمكن استئناف الامتحانات بعد انتهاء الأزمة أو إجرائها (أون لاين) مع التواصل مع مركز الامتحانات.
وأشار المجلس إلى أنه سيتم معرفة الإجراءات من الموقع الالكتروني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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