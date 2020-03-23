الصحة : المالية تخصص مبالغ مقدرة لدعم مجابهة كورونا

أكدت وزارة الصحة الاتحادية بحسب سونا أن وزارة المالية خصصت مبالغ وصفتها بـ”المقدرة” لمجابهة وباء “كورونا” بالبلاد، فيما كشفت الصحة عن دخول 3 حالات اشتباه بـ”كورونا” مركز العزل بولاية الخرطوم يوم 21 مارس المنصرم، في حين تم إخراج 22 ممن أثبتت الفحوصات سلامتهم.

وجددت الوزارة تأكيدها بأن الحالات المؤكدة إصابتها بفايروس “كورونا” حالتان فقط وتم الإعلان عنهما في وقت سابق.

جاء ذلك في التقارير التي استعرضتها اللجنة الفنية لمجابهة الأوبئة خلال اجتماعها اليوم الاثنين بقاعة الطوارئ بوزارة الصحة الاتحادية برئاسة وكيلة الوزارة رئيسة اللجنة د.سارة عبد العظيم وحضور الإدارات المختصة والجهات ذات الصلة.

وأكد مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بالوزارة د. بابكر المقبول، أن وزارة المالية الاتحادية خصصت مبالغ وصفها بالمقدرة لدعم الوزارة لمجابهة وباء كورونا بالبلاد.

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وأضاف المقبول قائلاً( نحن في “سباق مع التغطية” ولدينا 10 إلى 12 مركزاً حدودياً وتتم فيها الرقابة يومياً) .

ونوهت التقارير, إلى أن التبليغ الصفري للمعابر الـ10 بنسبة 100%.

وتطرقت التقارير التي استعرضت خلال اجتماع اللجنة إلى الوضع الوبائي العالمي لكورونا وبالسودان.

وكشفت التقارير عن دخول 250 فردا من الدول الموبوءة بالمرض عبر مطار الخرطوم حتى السبت 21 مارس الجاري وتمت متابعة 199 فردا منهم بنسبة 80% فيما بلغت جملة القادمين منذ 25يناير 1803 أفراد، وتمت متابعة 1045 فردا منهم بنسبة 80% .

ولفتت التقارير, إلى أن جملة من أكملوا فترة الـ14 يوماً من القادمين حتى 21 مارس الجاري 927 فردا وتمت متابعة 352 منهم بنسبة 38%.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )