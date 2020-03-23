أكملت المطربة السودانية الصاعدة والتي حققت شهرة واسعة إيمان عبد الحي يوم السبت مراسم زواجها من العازف أبو شيبة وسط حضور كبير من أهل الزوجين وأهل الفن تقدمهم المطرب المعروف محمد بشير. Advertisements وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد اهتمت مواقع التواصل الاجتماعي السودانية بخبر زواج المطربة التي ذاع صيتها وحققت شهرة واسعة على الرغم من ظهورها في الساحة الفنية قبل فترة ليست بالطويلة. واهتم محبي المطربة التي اشتهرت بترديد أغاني السيرة والعرضة على إيقاع الربابة بخبر الزواج الذي انتشر بصورة واسعة ما دفع بعض النشطاء لقول (خبر زواج بت أم روابة تفوق على الحدث الأبرز هذه الأيام فايروس كورونا). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور والفيديو.. زواج المطربة السودانية الشهيرة إيمان أم روابة يثير ضجة إسفيرية واسعة ويتفوق على (كورونا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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