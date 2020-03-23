ابتهال داعية سوداني بالدعاء لشفاء “ميركل” من كورونا يلاقي جدلاً بمواقع التواصل

أثار ابتهال الداعية السوداني ” محمد هاشم الحكيم” بحسب السوداني الإلكترونية بالدعاء بالشفاء للمستشارة الألمانية ” انجيلا ميركل” من وباء كورونا جدلاً في أوساط متابعيه.
وكان “الحكيم” قد دون على صفحته ب فيسبوك قائلاً: أنا محمد هاشم الحكيم، داعية إسلامي أدعو الله من كل قلبي أن يقي السيدة انجيلا ميركل مستشارة ألمانيا من شر فيروس كرونا، وأن يهديها لتوحيده.
مضيفاً: هذا تقديراً مني لمواقفها الخالدة تجاه اخوتنا من اللاجئين، والإنسانية التي تجمعنا، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان.
وعلق عدد من منتقديه قائلين: ياخي أدعو الله للسودانيين الغلابة ديل، إذا كان دعاؤك مستجاب.
وعلق ” أمير عثمان” اخى “الحكيم” تعرف كيف انقرض الديناصور؟، أن سبب انقراض الديناصور كان يدخل رأسه بين جبلين، فيمر الرأس فيظن بمروره أن باقى الجسم الضخم أيضاً سيمر فينزنق فيموت”
فيما سخر آخر معلقاً: تلجتك دي يا مولانا لو وصلت .. كلنا بنشرب معاك .. الله يشفيها شفاءً عاجل.
وكانت المستشارة الألمانية ” انجيلا ميركل” قد خضعت للحجر الصحي يوم الأحد بعد لقائها طبيباً مصاباً بـ”كورونا”.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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