السلطات المحلية تغلق (745) مقهى بالخرطوم

أغلقت السلطات المحلية بالخرطوم (745) مقهى لتعاطي الشيشة تجنباً لانتشار جائحة كورونا .

وقال المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم الأستاذة عواطف عثمان النور بحسب سونا بأن القرار جاء استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم (90) و(91) وقرار ولاية الخرطوم والقاضي بحظر التجمعات تجنباً للإصابة بالمرض مقروناً بقرار معتمد المحلية اللواء ركن (م) صبري بشري حسن الشاذلي بالرقم (5) للعام 2020م وفقاً للمادة 26 (أ) من قانون الحكم المحلي للعام 2017م والخاص بمنع تعاطي الشيشة في الأماكن العامة والمغلقة تحوطاً للحد من دخول وانتشار جائحة كورونا،

وأكدت بأن القرار الإداري يجري تنفيذه داخل النطاق الجغرافي تحت دائرة اختصاص سلطات المحلية، حيث تم توجيه الجهات المعنية بوضع القرار موضع التنفيذ واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، فيما وجهت إدارتي المخالفات والخدمات بالعمل على مدار ال(24) ساعة يومياً بالتنسيق مع أقسام الشرطة والنيابة العامة واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من انتشار كورونا بمراقبة القرارات السابقة في ما يتعلق إغلاق صالات الأفراح ومنع التجمعات بكافة أشكالها.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )