إعلان حالة الطوارئ الصحية بسنار

أصدر والي سنار المكلف اللواء محمد عثمان محمد حمد بحسب سونا أمر طوارئ رقم(1) لسنة 2020م بإعلان حالة الطوارئ الصحية بالولاية وذلك استناداً على حالة الطوارئ الصحية الصادرة من مجلس الوزراء الاتحادي بموجب المادة (40) من الوثيقة الدستورية.

وجاء في القرار تنفيذ عدد من الموجهات للوقاية من تفشي مرض كورونا أو أي مرض وبائي آخر بإتخاذ عدة إجراءات احترازية أبرزها منع جميع تجمعات المواطنين لأي غرض والتي تشمل أندية المشاهدة والملاعب الرياضية والمواكب والمسيرات والمظاهرات والاحتفالات الدينية وأماكن تعاطي الشيشة والمقاهي والباعة المتجولون وعارضو البضائع في غير المواقع المخصصة لها وإغلاق الخلاوى والمعاهد الدينية وتعليق الورش التدريبية والمؤقتة مالم تكن للطوارئ الصحية .

ونص أمر الطوارئ على وقف الاستقبالات والاحتفالات الشعبية وأي أنشطة تستدعي طبيعتها إحداث تجمهر للمواطنين في موقع جغرافي واحد، كما نص على إغلاق الحدود والمعابر الدولية مع دول الجوار ومنع دخول الاجانب إلا ماتقرره السلطات الصحية بالولاية في المكان والزمان المحددين كذلك وجه أمر الطوارئ المحليات بتوزيع الباعة المتجولين وأصحاب المهن الذين لا يملكون مواقع ثابته في الأسواق الرئيسية بتوزيعهم على الأسواق الفرعية منعاً للإزدحام والتجمهر .

كما نص الأمر بتوجيه أئمة المساجد بعدم إطالة الصلوات والخطب والالتزام بموجهات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ،كما وجه الأمر الوحدات الحكومية بالولاية والمنظمات بايقاف أي تعاملات تقتضي طبيعتها إحداث تجمهر للمواطنين والاختصار بالحد الادنى لتقديم الخدمة .

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وجاء في القرار منع الزيارات للمرضى بالمستشفيات العامة وأن يرافق المريض شخص واحد فقط كما نص القرار على أن تقوم السلطات الصحية بالتنسيق مع لجنة أمن الولاية لتحديد أماكن الحجر والعزل الصحي كما شدد الأمر على عدم مخالطة المشتبه باصابته بفيروس كورونا لغير المشتبه.

ونص القرار على أن كل من يخالف أحكام هذا الأمر يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في المادة( 7/ 1 ) من قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997م كما أشار القرار إلى عدم سقوط الاجراءات الصحية عند إيقاع أي عقوبة على المخالف لهذا الأمر كما وجه الأمر الجهات المختصة بوضع الأمر موضع التنفيذ.

من جهته قال وزير الصحة والتنمية الاجتماعية المكلف بولاية سنار د.علم الهدى أبو كليب أن هذا الأمر جاء بعد الإجتماع المشترك لمجلس الوزراء ولجنة أمن الولاية مبيناً أن الأمر يصب في مصلحة المواطن وسيساهم في منع انتشار كورونا إن دخلت للولاية ،داعياً المواطنين للإلتزام بما جاء في الأمر حتى لا تضطر الجهات المختصة للتدخل مبيناً أن ولاية سنار مستقرة حتى الآن لكن الوضع الصحي هش للغاية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )