اتجاه قوى لفرض حظر التجوال والبرهان يخاطب الشعب اليوم

التاريخ: 23-مارس-2020
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يعقد مجلس الأمن والدفاع ظهر اليوم (الاثنين) اجتماعاً طارئاً بحسب اليوم التالى لاستعراض موقف البلاد من جائحة (كورونا) وتحسس الوضع الصحي والترتيبات الجارية لمكافحة العدوى. وعلمت (اليوم التالي) أن المجلس سيبحث أمر فرض متدرج للتجوال في البلاد، وصولاً إلى الحظر الكامل .
كما تقرر إنشاء الصندوق القومي لمكافحة (كورونا)، وعلى صعيد متصل سيوجه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي، خطاباً للأمة السودانية اليوم، يعلن فيه الترتيبات الجارية لتأمين البلاد من فايروس (كورونا).
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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