السيادي: تسرب مواطنين قادمين من الخارج دون الخضوع لقيود الحجر الصحي

قال عضو مجلس السيادة، عضو اللجنة العليا للطوارئ وإدارة أزمة كورونا بحسب السودانى صديق تاور إنه لم تسجل أي إصابة جديدة بفايروس كورونا في السودان، مشيرًا إلى أن التقرير الذي قدمته وزارة الصحة أوصى برفع درجة الاستعداد بالبلاد تجنباً للأسوأ حتى لا تحدث مفاجآت يمكن أن تربك خطط اللجنة.

وقال تاور في تصريحاتٍ صحيفة عقب اجتماع اللجنة صباح اليوم إن هناك بعض المواطنين القادمين من خارج البلاد تسربوا دون الخضوع لقيود الحجر الصحي والكشف اللازم ولم يتركوا عناوينهم، منوهًا إلى أن وزارة الصحة تسعى لمعرفة أماكن تواجدهم حتى تتخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لحمايتهم.

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وأضاف: تلقت اللجنة معلومات حول تسجيل حالات إصابة فى بعض دول الجوار الإقليمي، مما يشكل أمراً مقلقاً بالنسبة للجنة.

وتابع: أمنت اللجنة على استمرار إغلاق الحدود والمعابر الحدودية كاجراء صحي ضروري خاصة بعد تسجيل إصابات في المحيط الجغرافي، داعياً المواطنين السودانيين العالقين إلى تفهم طبيعة هذا الإجراء المؤقت.

وجدد تاور مطالبته للمواطنين بالالتزام بالموجهات الصادرة من وزارة الصحة والخاصة بالتعامل مع الجائحة بما في ذلك الالتزام بتجنب التجمعات والتجمهر واجراءات النظافة والتعقيم، فضلاً عن عدم التساهل مع العمالة الأجنبية في المنازل ومواقع العمل.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )