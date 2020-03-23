عاجل | وزير الدفاع السوداني يتعهد ببناء جيش وطني موحد 

الإثنين 23 مارس 2020

كتب محمد أمين

أكد وزير الدفاع، الفريق أول ركن، جمال الدين عمر، سعي الحكومة الانتقالية لبناء جيش وطني موحد بعيدا عن الانتماءات السياسية.



وعقد وفدا الحكومة و الحركة الشعبية ـ شمال، بقيادة مالك عقار، اليوم (الاثنين) جلسة مفاوضات حول ملف الترتيبات التي تستضيفها جوبا عاصمة جنوب السودان.

وقال عمر في تصريحات صحفية يوم الاثنين، عقب الجلسة نعمل علي إن يكون الجيش الذي يقود البلاد في المرحلة المقبلة يمثل كل السودان ويحمي حدوده ويشكل درعا أمنا للبلاد.

وتعهد بالسعي لإستكمال المفاوضات رغم الظروف الصحية التي يعاني منها العالم بسبب فيروس كورونا.

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وجدد وزيرالدفاع السوداني، التزام الحكومة بالانتهاء من ملف الترتيبات الأمنية مع فصيل عقار في الموعد المحدد له.

وتوقع عمر أن يكون ملف الترتيبات الأمنية مع الجيش الشعبي نموذجا لبقية حركات الكفاح المسلح، متعهدا بالعمل بذات الروح والعزيمة التي انجزوا بها الملفات الاخري حرصا علي تحقيق السلام الشامل في البلاد.

وأكد وزير الدفاع السوداني التزام الوفود المتفاوضة بتقليص عدد المفاوضين تنفيذا لموجهات وإرشادات حكومة جنوب السودان التي منعت التجمعات تحسبا لدخول المرض.

ووصف عمر ملف الترتيبات الأمنية بالمهم واضاف لابد أن نجري ترتيبات أمنية محكمة تخاطب المشكلة من جذورها وتعالجها.

ونصت الوثيقة الدستورية الحاكمة للبلاد في الفترة الانتقالية، على اعادة هيكلة القوات النظامية بدمج كل الحركات المسلحة في الاجهزة النظامية.