عاجل | البرهان يخاطب الشعب السوداني

الإثنين 23 مارس 2020 كتب محمد أمين يوجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق اول الركن، عبد الفتاح البرهان، بعد قليل كلمة مهمة للامة السودانية عبر الوسائط المتعددة ووسائل التواصل الاجتماعي.

وتشير التوقعات إلى صدور قرارات مشددة لاجراءات الطوارئ في البلاد لمواجهة جائحة كورونا. وفرض السودان في الاسبوع الماضي حالى الطوارئ الصحية في البلاد، واغلق كافة المطارات والموانئ البحرية والبرية.

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