عاجل | وزارة الصحة: 3 حالات اشتباه بكورونا و22 فحوصاتهم سلبية

الإثنين 23 مارس 2020

أكدت وزارة الصحة السودانية، أن وزارة المالية خصصت مبالغ "مقدرة لمجابهة وباء "كورونا"، فى وقت أشارت إلى دخول 3 حالات اشتباه بـ"كورونا" مركز العزل بولاية الخرطوم يوم السبت الماضي، وخروج 22 ممن أثبتت الفحوصات سلامتهم.



وقالت وزارة الصحة، فى بيان اليوم الاثنين، إنه لم تتأكد إصابة أية حالات، باستثناء الحالتين اللتين تم إعلانهما، وتوفى أحدهما متأثرا باصابته. وقال مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة الدكتور بابكر المقبول، "يوجد لدينا 10 إلى 12 مركزا حدوديا، تتم فيها الرقابة يوميا، لافتا إلى دخول 250 فردا من الدول التى سجلت انتشارا للمرض عبر مطار الخرطوم، حتى السبت الماضي، حيث تمت متابعة 199 فردا منهم بنسبة 80%، فيما بلغت جملة القادمين منذ 25 يناير الماضى 1803 أفراد، تمت متابعة 1045 فردا منهم بنسبة 80% . ولفت إلى أن جملة من أكملوا فترة الـ14 يوما من القادمين حتى 21 مارس الجاري، بلغ 927 فردا وتمت متابعة 352 منهم بنسبة 38%.