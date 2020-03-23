أعلنت وزارة الري و الموارد المائية السودانية، استقبال اسئلة الصحفيين بشأن سد النهضة وأنشطة الري الأخري عبر الاتصال الهاتفي والواتساب، وذلك التزاما بتوجيهات الدولة في مواجهة جائحة كورونا.



وقالت في بيان اليوم (الاثنين) ان الرد على الاسئلة سيتم مباشرة من خلال الوسائط المختلفة وسيكون متاحا بصفحة الوزارة وموقعها الالكتروني متضمنا السؤال و أسم الجهة الاعلامية.

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كانت هذه تفاصيل خبر بسبب كورونا.. وزارة الري تتلقى الاسئلة عبر الهاتف والواتساب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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