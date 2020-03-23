ابنة تعتدي على والدتها وتحرقها بالنار ووفاتها

دونت شرطة سوق ليبيا بلاغاً من أحد المواطنين يقيم منطقة المرخيات أفاد في بلاغه بأن إحدى المتهمات تعدت بالضرب على والدتها على رأسها وقامت بإشعال النيران عليها مما أدى إلى وفاتها وذلك بمنطقة المرخيات.

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وبتلقي الشرطة للبلاغ بحسب صحيفة الدار، تحركت عربة مسرح الحادث التي قامت باتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل الجثمان لمشرحة أم درمان حيث قام الطبيب الشرعي بتحديد أسباب الوفاة وتسليم الجثمان لذويه بعد اكتمال الإجراءات القانونية ليتم تشييعها في موكب حزين ومن خلال التحريات اتضح بأن الابنة أحضرت جهازي موبايل وعند استفسار الأم عن مصدرهم قامت بضربها وحرقها مما أدى إلى وفاتها متأثرة بالحادث.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)