جثة طفل طافية داخل حوض مياه بأمبدة

دونت شرطة سوق ليبيا بلاغاً تحت المادة 51 إجراءات وذلك على إثر البلاغ الذي تقدم به رقيب شرطة يتبع لشرطة محلية أمبدة أفاد فيه بالعثور على جثة طفل يبلغ من العمر ثمانية أعوام متوفياً داخل حوض مياه يتبع لمزرعة للإنتاج الزراعي بالكيلو 8 قامت على إثرها الشرطة بزيارة مكان الحادث وانتشال الجثمان.

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وبحسب صحيفة الدار، طالبت أسرة الطفل بتسليم الجثمان بدون تشريح لتوافق النيابة على الطلب بتسليم الجثمان بدون تشريح وتشييعه في موكب حزين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)