تاجر يسدد طعنة لمواطن ويرديه قتيلاً بالخرطوم

تحقق شرطة جبل أولياء في البلاغ المدون تحت المادة 130 من القانون الجنائي القتل العمد بعد أن أقدم تاجر على قتل مواطن طعناً بمدية وسط سوق جبل أولياء إثر مشاجرة وقعت بينهما.

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وفور وقوع الجريمة تم الاتصال بالشرطة التي سارعت إلى مسرح الحادث برفقة تيم مسرح الحادث للقيام بالعمل الفني من تأمين المكان ورفع البصمات وعمل الرسم الكروكي.

وبأورنيك جنائي صادر من النيابة بحسب صحيفة الدار، تم نقل الجثة للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة كما تم ضبط المتهم وبحوزته المعروضات ولا زال التحري جارياً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)