التاريخ: 23-مارس-2020
4 مشاهدة
تحقق شرطة جبل أولياء في البلاغ المدون تحت المادة 130 من القانون الجنائي القتل العمد بعد أن أقدم تاجر على قتل مواطن طعناً بمدية وسط سوق جبل أولياء إثر مشاجرة وقعت بينهما.
وفور وقوع الجريمة تم الاتصال بالشرطة التي سارعت إلى مسرح الحادث برفقة تيم مسرح الحادث للقيام بالعمل الفني من تأمين المكان ورفع البصمات وعمل الرسم الكروكي.
وبأورنيك جنائي صادر من النيابة بحسب صحيفة الدار، تم نقل الجثة للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة كما تم ضبط المتهم وبحوزته المعروضات ولا زال التحري جارياً.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر تاجر يسدد طعنة لمواطن ويرديه قتيلاً بالخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.