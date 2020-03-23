أحداث دامية بالسوق العربي ومقتل مواطن

التاريخ: 23-مارس-2020 فى : حوادث 321 مشاهدة شهدت منطقة السوق العربي بالخرطوم بالقرب من كمبوني أحداث دامية استخدم فيها أعداد من المتشاجرين السلاح الأبيض وجميعهم من دولة جنوب السودان. Advertisements وبحسب صحيفة الدار، قتل أحد الموجودين المتشاجرين بطعنة بالسلاح الأبيض، واستطاعت شرطة ولاية الخرطوم ممثلة في القسم الشمالي وإدارات أخرى من احتواء الموقف والقبض على عدد من المشاركين في المعركة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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