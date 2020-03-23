مصعب محمود يقود مبادرة تثقيف (الجاليات)

أعلن المذيع والقائد الكشفي والناشط في مجال العمل الطوعي مصعب عن مبادرة جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في السودان والدول الجارة وبقية دول العالم. Advertisements وقال مصعب بحسب صحيفة آخر لحظة، ان المبادرة تهدف المبادرة الى تقديم رسائل تثقيف وتوعية وارشاد للجاليات الاجنبية المقيمة بالبلاد، بمشاركة ابناء دول العالم انفسهم حيث يقومون بتقديم نصائح للوقاية الفيروس بلغاتهم الاصلية واللهجات الخاصة بهم، تتضمن التحذير من الزحام والاختلاط وأضاف مصعب ان بداية عمل المبادرة سيكون بالتعاون مع ابناء جاليات دول اثيوبيا وارتريا وجنوب السودان، بعد ان وجدت القبول والتقدير من الجاليات. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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