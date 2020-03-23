مواطن يقفز من كوبري حنتوب ومحاولات البحث جارٍية عن الجثمان

التاريخ: 23-مارس-2020
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تلقت شرطة شرق النيل محلية مدني الكبرى بلاغاً من أحد المواطنين أفاد في بلاغه بأن خاله قام بالقفز من كوبري حنتوب بولاية الجزيرة.
وبإخطار فرق الانقاذ تحركت عدد من لنشات في الدائرة الوهمية لمكان سقوط الغريق لتظل محاولات البحث جارية لانتشال الجثمان حيث بذلت فرق الانقاذ جهوداً جبارة من أجل انتشال الجثمان. وبحسب صحيفة الدار، تابعت الشرطة الإجراءات بحضور أعداد كبيرة من شرطة محلية مدني الكبرى.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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