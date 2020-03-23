يعيش حجراً منزلياً … الحلنقي يبعث برسالة للجمهور بسبب كورونا

قال الشاعر إسحق الحلنقي إنه يعكف هذه الأيام على وضع اللمسات الفنية الأخيرة من عمل غنائي وطني، يدعم عملية تحقيق السلام في كل أرجاء الوطن، وهو من ألحان الفنان الطيب التقلاوي، وأداء الفنان كمال ترباس، والفنان محمد عيسى و”تومات مدني” صفاء ومروة، بالإضافة إلى أعمال غنائية أخرى سترى النور قريبا بأصوات عدد من الفنانين.

وأشار الحلنقي الى أن التزامهم بتوجيهات الدولة الإحترازية من تفشي كورونا، جعلهم يعلقون البروفات إلى وقت لاحق، متمنياً أن تزول هذه الغمة عن العالم قريباً، وناشد الحلنقي المواطنين بحسب صحيفة آخر لحظة، ناشدهم الإلتزام بتوجيهات وزارة الصحة الإحترازية من تفشي فايروس كورونا، حفاظاً على أرواحهم وأرواح الآخرين، مضيفاً أنه يعيش هذه الأيام حجراً اختيارياً في منزله طوال النهار، إمتثالاً لتلك التوجيهات، مضيفاً أن ذلك أتاح له الفرصة لكتابة مجموعة من النصوص الشعرية التوعوية بمخاطر هذا الفايروس والوقاية منه، ستقدم ابتداء من اليوم عبر أجهزة الإعلام، وفي الحملات التي يقودها مبدعون في هذا الخصوص، وأشاد الشاعر الكبير في ختام حديثه للصحيفة بالمبادرات التي انتظمت الساحة ومواقع التواصل الإجتماعي من الشباب وبعض الفنانين، لمكافحة الوباء القاتل بالتوعية.

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الخرطوم: (أخبار الخليج 365)