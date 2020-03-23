زوجة تنهي حياتها بإطلاق النار على نفسها ببندقية كلاش

التاريخ: 23-مارس-2020
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أنهت زوجة في العقد الخامس من عمرها حياتها بعد أن أطلقت رصاصتين على نفسها من بندقية كلاش داخل منزلها بإحدى المناطق التابعة لولاية غرب كردفان.
وتعود التفاصيل عندما أبلغ زوج المرحومة الشرطة، حضر فريق إلى مسرح الحادث لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وبواسطة مسرح الجريمة تم التصوير والتحريز ورفع البصمات وعمل الرسم الكروكي، ومن ثم نقلت الجثة للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة. وباشرت الشرطة بحسب صحيفة الدار، التحري لكشف ملابسات الجريمة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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