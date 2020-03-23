عاجل| اغلاق مقاهي الشيشة بالخرطوم

الإثنين 23 مارس 2020

كتب الخرطوم - محمد أمين

أعلنت حكومة العاصمة السودانية اليوم (الاثنين) بالخرطوم اغلاق مقاهي تعاطي الشيشة تجنبا لانتشار جائحة كورونا في البلاد.



وقالت المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم، عواطف عثمان النور، أن القرار جاء بناءً على التوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء واللجنة العليا للطوارئ بحظر التجمعات.

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واشارت إلى اصدار قرار ثان من معتمدية المحلية وفقا لقانون الحكم المحلي للعام الخاص بمنع تعاطي الشيشة في الأماكن العامة والمغلقة تحوطاً للحد من دخول وانتشار جائحة كورونا.

وأكدت بان القرار الإداري يجري تنفيذه داخل النطاق الجغرافي تحت دائرة اختصاص سلطات المحلية.

وقالت عثمان صدرت اوامر للجهات المعنية بوضع القرار موضع التنفيذ واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

فيما وجهت إدارتي المخالفات والخدمات بالعمل علي مدار (24) ساعة يومياً بالتنسيق مع أقسام الشرطة والنيابة العامة واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من انتشار كورونا بمراقبة القرارات السابقة في الشأن من إغلاق صالات الأفراح ومنع التجمعات بكافة إشكالها.