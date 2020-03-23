السودان: رفع درجة الاستعداد القصوى لتجنب لتفشي فيروس كورونا 

الإثنين 23 مارس 2020

كتب الخرطوم - محمد أمين

اعلنت اللجنة العليا للطواريء لإدارة أزمة جائحة الكورونا، رفع درجة الاستعداد بالبلاد تجنبا للأسوأ حتى لا تحدث مفاجآت يمكن ان تربك خطط اللجنة.



واستمعت اللجنة برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق الركن ابراهيم جابر، اليوم (الاثنين) إلى تنوير مفصل من وزارة الصحة الاتحادية حول أوضاع الجائحة على مستوى البلاد، وأصدرت عدداً من التوجيهات الوقائية.

وقال عضو مجلس السيادة، صديق تاور فى تصريحات صحفية عقب اجتماع اللجنة، ان البلاد لم تسجل جديدة بفايروس كورونا.

واشار إلى أن اللجنة تلقت معلومات حول تسجيل حالات إصابة فى بعض دول الجوار الاقليمى، معتبرا ذلك يشكل أمرا مقلقا بالنسبة للجنة.

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واوضح تاور أن هناك بعض المواطنين القادمين من خارج البلاد تسربوا دون الخضوع لقيود الحجر الصحي والكشف اللازم.

واضاف أن وزارة الصحة تسعى لمعرفة أماكن تواجدهم ودائرة حركتهم حتى تتخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لحمايتهم وحماية من خالطوهم.

وجدد اللجنة دعوتها للمواطنين بالالتزام بالموجهات الصادرة من وزارة الصحة والخاصة بالتعامل مع الجائحة بما فى ذلك الالتزام بتجنب التجمعات والتجمهر واجراءات النظافة والتعقيم، بجانب عدم التساهل مع العمالة الأجنبية فى المنازل ومواقع العمل.

وقال تاور أن اللجنة استمعت خلال الاجتماع إلى تنوير حول الأوضاع بالولايات الحدودية لدول الجوار، مؤكدة على ضرورة توفير احتياجاتها من الكوادر الطبية ومعدات الكشف الطبي والمواد العلاجية والوقائية اللازمة.

واضاف أن اللجنة اتخذت قرارات فورية فى هذا الشأن، كما امنت على استمرار إغلاق الحدود والمعابر الحدودية كاجراء صحي ضروري خاصة بعد تسجيل إصابات فى المحيط الجغرافى. ودعا المواطنين السودانيين العالقين إلى تفهم طبيعة هذا الإجراء المؤقت.

واعلن عن تخصيص مركز اعلامي موحد لإدارة الأزمة بمقر نقابة الاطباء، يرأسها وزير الاعلام والثقافة، فيصل محمد صالح.