عاجل| السودان يحظر دخول هؤلاء للبلاد

الإثنين 23 مارس 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 منعت الإدارة العامة للجوازات والهجرة بوزارة الداخلية، دخول الأجانب القادمين من دول موبوءة للسودان، في إطار التحوطات التي تقوم بها البلاد تحسبا لمنع دخول فيروس كورونا.

Advertisements وأشار مدير الادارة العامة للجوازات والهجرة بالانابة اللواء شرطة عبدالله آدم أحمد ابوسن “للمكتب الصحفى للشرطة”، إلى أن الأجانب الحاصلين على تأشيرة خروج وعودة للبلاد سوف يسمح لهم بالدخول بتأشيراتهم تلك متى ما زالت أسباب منع الدخول حتى عند انتهاء فترة سريان تلك التأشيرات ودون غرامات إن حدث تجاوز لفترة سريان الإقامة بالنسبة لحاصل التاشيرة. وأوضح أن القرار شمل منع دخول الأجانب القادمين والعابرين من الدول الموبوءة.

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