متعاملون يتوقعون إرتفاع الدولار خلال الأيام المقبلة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

شهدت الفترة الماضية، حملات مكثفة من السلطات على تجار العملة في السوق الأسود في محاولة للسيطرة على قنوات تداول الدولار بعيداً عن الجهات الرسمية، حيث صعدت أسعار الدولار مقابل الجنيه أمس، في السوق الموازي إلى (118) جنيهاً بينما استقر سعر البنك المركزي عند (55) جنيهاً للشراء و(55.27) جنيه للبيع، بالرغم من الحاجة المستمرة، إلا أن الأسواق تشهد شحاً في المعروض لإحجام المواطنين عن البيع ترقباً لارتفاع العملات في الأيام القادمة، إلى جانب كثافة عمليات الشراء من قبل التجار بصورة أثرت على تداولات السوق وسحبت كميات هائلة من العملات الموجودة.

وقال متعاملون في سوق النقد الأجنبي بالسوق العربى الخرطوم، إن هناك ارتفاعاً في أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي، حيث بلغ سعر الريال (31) جنيهاً والدرهم (32) جنيهاً، وتشهد أسواق الصرف حالة من عدم الاستقرار وازدادت مؤخراً، وقال أحد التجار بالسوق الإفرنجي إن الطلب ازداد على العملات الأجنبية تحسباً لشهر رمضان المعظم، وأضاف أنه رغم الحاجة المستمرة إلا أن الأسواق تشهد شحاً في المعروض لإحجام المواطنين عن البيع ترقباً لارتفاع العملات في مقبل الأيام، إلى جانب كثافة عمليات الشراء من قبل التجار بصورة أثرت على تداولات السوق وسحبت كميات هائلة من العملات الموجودة.